Рада провалила голосування за санкції проти Януковича і Ко

18.05.2017 Поділитися

Верховна Рада відхилила постанову про внесення на розгляд пропозицію РНБО щодо застосування персональних санкцій стосовно екс-президента України Віктора Януковича, колишніх чиновників з його оточення і бізнесменів.

Спікер ВР Андрій Парубій двічі поставив на голосування повернення до розгляду цього питання, пропозиції також не набрали необхідної кількості голосів. У Парламенті не вистачило голосів.

– На жаль, голосів немає. Постанову відхилено, – Парубій.

За відповідну постанову №5350 про захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, проголосували 202 народних депутата при 226 необхідних.

Віктор Карпенко