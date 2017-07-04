РЕФОРМАЦІЯ №2: Денис Сідан, командир батальйону патрульної поліції Полтави

04.07.2017 Поділитися

«ОБ» започаткував спецпроект «Реформація», у якому ми без масок і прикрас показуємо справжнє обличчя нової поліції.

Події свавілля силовиків, особливо в Полтаві, на Кіровоградщині, безкарність Врадіївки, замовчування Княжичів тощо, довели неспроможність нинішньої правоохоронної системи. Системи, яка тільки в 2017 році обходиться українським платникам податків у 16, 6 млрд грн (при загальному бюджеті МВС на цей рік 49,2 млрд грн.). Системи, яка з огляду на останні події, покликана знищувати свій народ, а не захищати його. Системи, яка попри гучну піар кампанію і змінену назву, зберегла старі кадри і відпрацьовані схеми.

РЕФОРМАЦІЯ №2

Командир батальйону патрульної поліції Полтави Денис Сідан погрожував розправою активістам за те, що ті спробували оскаржити виписаний штраф, а також заявити на патрульних за порушення правил експлуатації транспортного засобу

Як повідомляють місцеві ЗМІ, патрульні оштрафували активіста Максима Філоненка за тріщину на лобовому склі. Натомість автолюбитель знайшов патрульний автомобіль з такою ж тріщиною і почав вимагати у копів скласти протокол на них же самих. Після цього і сталася розмова Філоненка з Сіданом, під час якої з боку патрульного лунали погрози та лайка.

Командир батальйону подзвонив заявнику за особистим номером мобільного і почав погрожувати розправою. Він порадив чоловікові втекти з міста і пообіцяв йому «влаштувати жесть». «Тобі тут не жити», – сказав співрозмовник. З опублікованого фрагмента розмови чути, що комбат погрожував «повирвати ноги» і «відірвати голову». «Тебе тут поховають», – погрожував комбат. «Ти віддаєш собі звіт в тому, що ти твориш? Ти хочеш зі мною посваритися? Я приїду щас, я одягнуся і ** ало навалю тобі », – погрожував патрульний. Комбат в різкій формі попросив не чіпати «своїх хлопців», щоб уникнути великих проблем з керівництвом поліції. «Я вб'ю всю твою сім'ю», – кричав комбат.

Стаття 121. в КУпАП передбачає порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами та тягне за собою сплату штрафу.

Згодом один з активістів подзвонив Денису Сідану, представившись кореспондентом телеканалу, попросив прокоментувати ситуацію з погрозами на адресу Філоненка. Командир батальйону пояснив свої лайливі слова тим, що активіст тривалий час не дає спокійно працювати його підлеглим.