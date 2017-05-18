Російський журналіст порівняв УПЦ Московського патріархату з сектою, що працює проти України за її ж гроші

18.05.2017 Поділитися

Відомий російський журналіст і режисер порівняв українську філію РПЦ з релігійною організацією «Свідки Єгови», яку нещодавно заборонили на території РФ.

Російський публіцист Олександр Невзоров, відповідаючи на питання, чи слід Україні заборонити Українську православну церкву Московського патріархату, сказав, що стосовно цієї релігійної організації Україна може вчинити за прикладом Росії, де нещодавно заборонили організацію єговістів. За його словами, УПЦ МП, як і «Свідки Єгови», – це, по суті, великі секти.

У Росії показали, що можуть без проблем закрити велику релігійну організацію. І якщо Україна тут візьме приклад з Росії, то, на думку Невзорова, ніхто не наважиться сказати, що вона в чомусь перевищила свої демократичні повноваження.

«Це треба було зробити дуже давно, тому що дивним було для України яка так постраждала від Росії, утримувати величезну організацію, перш за все пропагандистську, яка працювала проти України, при цьому викачуючи з неї гроші для успіху цієї пропаганди", – вважає російський журналіст.

Нагадаємо, головний кремлівський піп Кирило (Володимир Гундяєв), начальник РПЦ МП, поскаржився неправославним італійцям на православних українців, буцімто останні відбирають у них храми і називають агресорами.