Росія на краю демографічної прірви

26.03.2017 Поділитися

Росія вступає в украй несприятливий період зміни вікової структури населення. Про це на соціальному форумі РСПП заявив директор інституту демографії ВШЕ Анатолій Вишневський, повідомляє ЦСР.

Протягом довгих років з урахуванням невеликих коливань в країні зростала чисельність населення в працездатному віці і його частка в загальній масі, зараз же країна вступає в смугу різкого падіння і частки, і числа таких громадян.

Це призведе до колосального росту навантаження на одного працюючого, попереджає Вишневський: якщо зараз на 100 працівників припадає приблизно 50 непрацюючих громадян, то до початку 2020 цей показник виросте до 75, а до 2030 – перевищить 90.

Це означає, що останнім доведеться утримувати набагато більше число утриманців, а сфери охорони здоров'я та освіти отримають додаткове навантаження, пояснює експерт.

В останні роки в Росії зростала кількість новонароджених, і уряд приписував заслуги собі та політиці, яку проводило, але на ділі працював принцип «більше батьків – більше дітей», пояснює Вишневський.

Зараз цей ефект вичерпано: країна стоїть на порозі скорочення чисельності жінок оптимального для народження дітей віком – від 25 до 30 років. Ми перейшли вже точку максимуму, зараз ця крива різко піде вниз, «і ніякі заходи політики не зможуть змінити ситуацію», вважає експерт.

За його словами, через 2-3 роки, після завершення періоду слабкого природного приросту населення, на демографічному графіку відновиться знаменитий «російський хрест» – перетин числа народжень і смертей, де перша крива падає, а друга – зростає.

Деякий приріст населення в останні роки був пов'язаний, в основному, з припливом мігрантів, нагадує Вишневський: з початку дев’яностих у Росію приїхало приблизно 9 млн чоловік, без них країна би втратила в чисельності 13 млн осіб.

Але зараз ресурс повернення росіян з країн СНД на Батьківщину обраний повністю. За його словами, якщо там хочуть продовження приросту, значить, знадобиться ще більше мігрантів-вихідців із сусідніх країн, їх число повинне збільшуватися на сотні тисяч на рік.