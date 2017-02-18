Росія таємно розгорнула ракети з ядерними боєголовками, порушивши договір 1987 року

18.02.2017 Поділитися

Росія розгорнула крилаті ракети з ядерними боєголовками, порушуючи тим самим Договір 1987 року про заборону ракет середньої і малої дальності (РСМД). Про це заявив американський сенатор Джон Маккейн.

«Володимир Путін продовжує випробування нової Адміністрації США», – пояснив Маккейн. «Розгортання Росією крилатих ракет з ядерними боєголовками наземного базування – порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є значною військовою загрозою для Збройних сил США і наших союзників по НАТО», – також додав сенатор.

Конгрес США, як уточнив Маккейн, «двома останніми оборонними законопроектами ясно дав зрозуміти, що порушення договору Росією вимагає змістовної відповіді».

«У світлі останніх подій настав час для нової Адміністрації президента вжити термінових заходів, щоб посилити нашу стримуючу позицію в Європі і захистити наших союзників», – зазначив політик.

Також він підкреслив, що «в більш широкому сенсі» американська сторона тепер «повинна продовжити поточну модернізацію ядерних сил США» і «все більш бути готовою протистояти російській ядерній доктрині», в якій міститься заклик про використання ядерної зброї першими.

Раніше, 14 лютого, газета «The New York Times» з посиланням на джерела в Адміністрації президента США написала, що Росія таємно провела розгортання крилатих ракет, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує Договір про ліквідацію ракет РСМД.

Як уточнювали співрозмовники видання, мова йшла про крилаті ракети наземного базування. Про їх тестуванні, як відзначала NYT, адміністрація Барака Обами заявляла ще в 2014 році.

Відділ моніторингу