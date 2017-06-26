Шакали в погонах: патрульний у Миколаєві наступив ногою на лице зв’язаному чоловіку

26.06.2017 Поділитися

Патрульний поліцейський наступив ногою на лице людині, що в кайданках лежала на землі. Звірський учинок поліцейський здійснив при сотнях свідків і кількох камер.

Відео виклав у Facebook користувач Олександр Волков, також воно швидко розповсюджеється в Інтернеті. У пості Волков питає, чи є ще недоумки, які вважають успішною реформою створення нової патрульної поліції.

Нагадаємо, на днях ГУ НП Полтавщини з інтервалом у кілька годин подало в Октябрський суд Полтави аж 3 ідентичних подання на обшук приватного помешкання головного редактора «ОБ» Геннадія Сікалова, його автівки і транспортних засобів, на яких він може пересуватися. Таким чином слідчі вирішили перехитрити комп’ютерний розподіл справ, що надходять до суду. Поліції був потрібен тільки «тричі незалежний» і «гуманний» суддя.