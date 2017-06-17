Шматок солі під військові бази. Волонтер розповів, що буде з Кримом, росіяни залишать його

17.06.2017 Поділитися

Росія почала знищення Криму. Півострів перетворюється в шматок солоної землі під військові бази, тому до складу України він повернеться понівеченим і з розграбованими музеями. Таку думку висловив відомий волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в «Facebook».

За його словами, в Криму почалося інтенсивне засолення ґрунтів і ґрунтових вод, що в перспективі може стати справжньою екологічною катастрофою. Тому він вважає, що Крим можна врятувати двома шляхами.

– По-перше, слід вкласти трильйони доларів у заводи з опріснення. Але це неможливо, оскільки санкції та «Денег нет, но Вы держитесь. Хорошего вам настроения». По-друге, треба повернути Крим Україні вже вчора. Але боюся, що півострів чекає сумна доля, оскільки вибори президента РФ призначені на день анексії Криму, – Гай.

Крім того, він зазначає, що в зв'язку з цим Крим перетворюється в шматок солоної землі під військові бази РФ і ядерну зброю.

І коли росіяни підуть, а це станеться неодмінно, після того як почнеться міжнародна програма «Ядерна зброя в обмін на продовольство», в Україну повернеться спотворений півострів з розграбованими музеями і сіллю замість ґрунту. «Однак проїзд в маршрутках стане безкоштовним, так як солі вистачить на всіх», – волонтер.

Віктор Карпенко