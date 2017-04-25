«Штаб спротиву» пішов… у люди

25.04.2017 Поділитися

З 22 квітня «штаб спротиву» залишив сесійну залу Полтавської міськради, адже у перебуванні там, вважають опозиційні до полтавського міського голови Мамая депутати, вже немає сенсу: він проігнорував вимогу 14-ти депутатів про скликання позачергової сесії міськради й сам призначив чергову – на 16 червня ц.р.

«Штаб спротиву» пішов у народ. По місту стоять його намети й активісти роздають полтавцям інформацію, проти чого і за що вони виступають. Проти свавілля Мамая та його поплічників з числа більшості. За те, щоб у Полтаві всі були рівними перед законом і не було «рівніших», яким можна абсолютно все...

Вони роз’яснюють незаконність намірів чи вже реальних забудов – Льодового палацу в Прирічному парку, так званих МАФів (малих архітектурних форм). Наприклад, прибудова до кінотеатру ім.Котляревського по документах вважається МАФом, і земельна ділянка виділена під МАФ, а насправді там іде повноцінне будівництво капітальної споруди.

Поки що депутатів, які після кривавих подій біля арки «Газетний ряд» стали в жорстку опозицію до Мамая, 14-ть, або рівно третина від спискового складу Полтавської міськради. Вони домоглися порушення кримінального провадження за фактом порушенням підприємцем умов договору про виділення земельної ділянки під МАФ. Очікують висновок експертизи Харківського інституту Бокаріуса.

Депутати-«опозиціонери» зібрали 14-ть підписів з вимогою скликати позачергову сесію, яких згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування» достатньо, щоб міський голова таку сесію скликав.

- Але у Мамая подвійна математика, - обурюється депутат міськради, голова фракції Соціал-демократичної партії Олександр Шамота. – Попередня сесія теж була позачерговою і Мамай пояснив, що скликав її на вимогу 14-ти депутатів. А тепер стверджує, що третина від 42-х – це 15, а не 14-ть. Сьогодні отримав від Мамая листа, в якому той відмовляє в скликанні позачергової сесії. Напишу йому депутатський запит, нехай пояснить, на які статті закону «Про місцеве самоврядування» та регламенту міськради він посилається, коли відмовляє.

На 3 травня у Києві запланована акція полтавських активістів перед Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Адже саме цей орган, що існує на гроші платників податків, має контролювати й у разі необхідності припиняти незаконні будівництва.

Людмила Стельмах (Кучеренко)