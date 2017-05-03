​Сільські громади можуть залучати кошти міжнародних донорів

03.05.2017 Поділитися

Життя йде не тільки в Києві, обласному чи районному центрі, а й у найвіддаленішому селі. І не повинно бути великої різниці між якістю життя в столиці та на периферії. Принаймні, у радянські часи було гасло: «Зітремо межу між містом і селом». До цього часу стираємо…

Депутати Чутівської райради започаткували традицію проведення спільних засідань президії та депутатських комісій у віддалених сільських радах, щоб ознайомитися з життям тамтешніх громад, їхніми проблемами та здобутками.

У березні, приміром, побували у Новокочубеївській сільській раді. А кілька днів тому побували у Вільхуватській сільській раді. Керівник місцевого органу самоврядування В’ячеслав Марюшко підготував невеличку ознайомчу екскурсію для депутатського корпусу, сільських голів та усіх, хто взяв участь у засіданні комісій.

Щиро, з хлібом-сіллю на вишитому рушнику, зустрічали гостей на порозі Вільхуватської школи керівник закладу Світлана Гусар та школярки. До речі, шкільне подвір’я останнім часом приємно вражає затишком і впорядкованістю: новенька плитка, свіжопофарбовані лавки, побіля яких зростають молоденькі ялинки.

А безпосередньо засідання президії та постійних комісій голова Чутівської районної ради Володимир Филенко провів у місцевому Будинку культури.

Досить змістовною й корисною для місцевих органів самоврядування була доповідь заступника начальника відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту обласної ради Віктора Гришка.

Він поінформував про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2017 рік та проілюстрував свій виступ відеороликами, у яких ішлося про реалізацію кількома сільськими радами Гадяцького району спільного проекту з придбання спецавтомобіля для місцевої пожежної охорони і залучення коштів німецьких донорів Ковалівською сільською радою для реалізації проекту з вивезення сміття.

Віктор Гришко розповів, що з методикою складання проектів можна ознайомитися на сайті обласної ради.

Для того, щоб перемогти у конкурсі й отримати фінансування, потрібна новизна та креативність. Підтримуються й спільні проекти, де об’єднуються кілька громад. Та й коштів під такі проекти дають значно більше.

В.Гришко зазначив, що у цій категорії успішно взяв участь і Чутівський район: серед переможців - проект «Розвиток, мобільність - успіх», який представила саме Вільхуватська сільська рада разом з Войнівською, Гряківською, Черняківською та іншими партнерами. Вони згуртувалися, аби вирішити спільну для усіх проблему автобусного сполучення. Тож на придбання новенького пасажирського автотранспорту залучили з обласного бюджету 600 тис. грн.

У категорії для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) перемогла Скороходівська ОТГ з проектом «Краща школа» (500 тис. грн. з обласного бюджету), а серед сільських рад - Филенківська з проектом щодо втілення енергозберігаючих заходів у ДНЗ «Ромашка» (100 тис. грн.)

-Є проблема - пишіть проект, радив Віктор Гришко керівникам місцевих органів самоврядування. - І добре було б об’єднуватися з іншими громадами, бо ж саме таке муніципальне співробітництво заохочують міжнародні донори, які вкладають кошти у розвиток самоврядування в Україні.

Наприклад, на Полтавщині реалізовується проект німецького товариства (GIZ) «Реформи управління на Сході України», метою якого є саме підтримка проектів муніципального співробітництва, спрямованих на вирішення спільних проблем кількох територіальних громад.

В.Гришко розповів, що німецькі донори виділили кошти на досить цікавий проект, коли об’єдналися десять сільських рад, аби на своїй території зробити швидкісний Інтернет.

Також В.Гришко порадив для залучення коштів міжнародних грантів створювати у селах громадські організації. Тож головне - бажання місцевого органу самоврядування та активність громади.

Презентував Віктор Гришко й інший пілотний проект: «Бюджет участі Полтавської області», коли будь-який житель зможе виступати з пропозицією щодо вирішення проблеми й отримати на це кошти. Лишень потрібно, щоб за його ідею проголосували якнайбільше місцевих жителів. Тут фінансування буде обмежене - до ста тисяч гривень.

Також цього дня голова районної ради Володимир Филенко презентував програму розвитку місцевого самоврядування на 2017-2018 роки. Зокрема, він поінформував про нововведення. Для того, щоб депутат мав змогу зробити певний внесок у розвиток територіальної громади, яка обрала його до районної ради, йому надали право використати на потреби своїх населених пунктів сто тисяч гривень. Тобто, у співпраці з місцевим органом самоврядування народний обранець вирішуватиме, куди спрямувати ці кошти: на дитсадок, школу, дитячий майданчик, освітлення тощо.

Окремо кожен депутат матиме певну суму для надання матеріальної допомоги виборцям.

Присутні одностайно підтримали цю пропозицію, тож після ухвалення на сесії районної ради це рішення вступить у дію.

Оксана Черкас, журналістка

смт Чутове

На фото: Віктор Гришко