Скандальний забудовник кінотеатру Котляревського не хоче сплачувати штраф

31.05.2017 Поділитися

Депутати, архітектори та громадські активісти провели круглий стіл з приводу забудови історичної пам’ятки кінотеатру Котляревського. Забудовує ліву частину колишнього кінотеатру ТОВ «Старнайт».

Сам забудовник відмовляється сплачувати штраф, накладений архітектурно-будівельною інспекцією у розмірі 1 440 000 грн. За фактом будівництва правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Згідно з проектом, біля колишнього кінотеатру Котляревського будують «тимчасову пересувну споруду для розміщення столиків сезонного користування», проте насправді біля будівлі зводять капітальну споруду. Ведуться серйозні земельні роботи.

На засідання круглого столу учасники запрошували й представників фірми-забудовника, але останні не з’явилися.

Загалом, учасники круглого столу не знайшли дійового рішення для того, щоб вирішити цю проблему. Раніше активісти розібрали цю прибудову, будівництво тимчасово було призупинено.

Віктор Карпенко