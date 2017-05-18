Скільки грошей мають брати українці для безвізового в'їзду в країни ЄС

18.05.2017 Поділитися

Для безвізового в'їзду в країни Євросоюзу для українців крім біометричного паспорта необхідно мати з собою певну суму грошей.

Мінімальна сума для подорожі потрібна при в'їзді в Угорщину – 3,2 євро в день. Максимальні вимоги при в'їзді висувають Іспанія і Швейцарія. Для в'їзду в Швейцарію необхідно мати при собі 91 євро (для студентів – 27), а в'їжджаючи в Іспанію потрібно мати у своєму розпорядженні 71 євро на день і мати при собі не менше 637 євро. При відвідуванні Люксембургу необхідна сума визначається індивідуально.

Детальніше про подорожі в країни ЄС можна дізнатися на спеціальному сайті.

Нагадаємо, 11 травня в Брюсселі Рада ЄС затвердила рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС. 17 травня в приміщенні Європейського парламенту в Страсбурзі документ підписали голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник головуючої в Євросоюзі Мальти. Користуватися безвізовим режимом українці зможуть через 20 днів після публікації рішення в журналі ЄС. Очікується, що візи громадянам України не знадобляться вже приблизно з 11 червня.

Віктор Карпенко