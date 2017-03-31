Скільки Європи зможе витерпіти Європа?

31.03.2017 Поділитися

КЕМБРИДЖ (США) - У березні Євросоюз відзначатиме свою 60-ту річницю - підписання Римського договору про заснування Європейського економічного співтовариства. ЄС, звичайно, є чим пишатися. Після століть воєн, політичних бур і масових вбивств Європа стала мирною і демократичною. ЄС привернула до свого складу 11 країн колишнього радянського блоку, успішно керуючи їх перехідним, посткомуністичним процесом. Нарешті, в нинішню епоху зростаючої нерівності країни ЄС демонструють найнижчий в світі розрив у рівні доходів.

Але все це досягнення минулого. Сьогодні ЄС занурена в глибоку екзистенційну кризу, її майбутнє під дуже великим питанням. Симптомів предостатньо - Брексит, кошмарний рівень безробіття серед молоді в Греції та Іспанії, борги і стагнація в Італії, зростання популістських рухів, хвиля невдоволення іммігрантами та євро. Все це вказує на необхідність серйозної перебудови європейських інститутів.

У цьому контексті презентація головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером нової «Білої книги» про майбутнє Європи стало абсолютно своєчасним. Юнкер називає п'ять можливих шляхів розвитку: слідувати поточної порядку; сконцентруватися тільки на загальному ринку; дозволити деяким країнам інтегруватися швидше, ніж іншим; максимально скоротити порядки денні; амбітно домагатися тіснішої, однакової інтеграції.

Важко не відчувати симпатії до Юнкера. З огляду на те, що політики європейських країн поглинені у внутрішні баталії, а інститути ЄС в Брюсселі перетворилися на мішень для народного невдоволення, він міг би і не йти на такий ризик. Проте, його доповідь розчарувала. У ній обходиться стороною головна проблема, яку ЄС зобов'язана зрозуміти і подолати.

Якщо європейські демократичні країни хочуть повернутися в здоровий стан, їм не можна більше залишатися розсинхронізованими в темпах економічної і політичної інтеграції. Або рівень політичної інтеграції досягне рівня існуючої економічної інтеграції, або рівень економічної інтеграції доведеться відкочувати назад. Ухиляючись від прийняття рішення, ЄС буде і далі залишатися непрацездатною.

Зіткнувшись з необхідністю такого жорсткого вибору, країни ЄС, напевно, займуть різні позиції з питання про ступінь економічної та політичної інтеграції. Це означає, що Європі необхідна гнучкість та інституційні механізми, що дозволяють враховувати дані відмінності.

З самого початку Європа будувалася за принципом «функціоналізму» - політична інтеграція повинна була слідувати за економічною інтеграцією. «Біла книга» Юнкера вельми до речі відкривається цитатою з промови, яку він виголосив засновником Європейського економічного співтовариства (і прем'єр-міністром Франції) Робертом Шуманом в 1950 році: «Європа буде створена не відразу і не в готовому вигляді. Вона будуватиметься на основі конкретних справ, які в першу чергу і формують реальну солідарність ». Побудуйте спочатку механізми економічного співробітництва, і завдяки цьому з'явиться грунт для єдиних політичних інститутів.

Спочатку такий підхід спрацьовував дуже добре. Він давав можливість економічної інтеграції бути на крок попереду політичної, але не занадто забігаючи вперед. Однак потім, після 1980-х років, ЄС зробив стрибок у невідоме. Була схвалена амбіційна програма створення спільного ринку з метою об'єднати економіку країн Європи, скасувавши державне управління, що заважало вільному пересуванню не тільки товарів, але і послуг, людей і капіталу. Євро, що стало єдиною валютою для частини країн ЄС, було логічним продовженням цієї програми. Це була сверхглобалізація в європейських масштабах.

Нова програма виникла завдяки збігу кількох факторів. Багато економістів і технократів вважали, що уряди Європи стали занадто активно втручатися в економіку - глибока економічна інтеграція і єдина валюта дозволили б їх дисциплінувати. З цієї точки зору, дисбаланс між економічним і політичним аспектами інтеграційного процесу є не помилкою, а продуманим елементом.

Багато політиків розуміли, що такий дисбаланс потенційно створює проблеми. Але вони вирішили, що функціоналізм в кінцевому підсумку прийде на допомогу: квазіфедеральні політичні інститути, необхідні для підтримки спільного ринку, зможуть розвинутися, якщо дати цьому процесу достатній час.

Свою роль зіграли і провідні європейські держави. Французи вважали, що перехід економічної влади до бюрократів в Брюсселі допоможе підвищити глобальний престиж і національну велич Франції. А німці, які хотіли отримати згоду Франції на возз'єднання Німеччини, їх підтримали.

Існував альтернативний варіант. Європа могла б розвивати єдину соціальну модель поряд з економічною інтеграцією. Для цього потрібна була б інтеграція не тільки ринків, а й соціальної політики, інститутів ринку праці, бюджетних механізмів. Різноманітність соціальних моделей в країнах Європи і труднощі з досягненням згоди з приводу єдиних правил служили б природним гальмом темпів і масштабів інтеграції.

І це гальмо був би зовсім не недоліком, а корисним інструментом корекції для досягнення найбільш бажаною швидкості і ступеня інтеграції. В результаті, Євросоюз, можливо, був би меншим, але більш глибоко інтегрованим, або міг виникнути ЄС з таким же числом учасників, але менш амбітний в своєму економічному розмаху.

Сьогодні, напевно, вже занадто пізно намагатися займатися бюджетної та політичною інтеграцією в ЄС. Лише кожен п'ятий європеєць підтримує ідею передачі повноважень від національних урядів Євросоюзу.

Оптимісти можуть сказати, що подібне ставлення викликано не стільки антипатією до Брюсселю або Страсбургу як таким, скільки сприйняттям проекту «більше Європи» як технократичного і з акцентом на загальний ринок, причому на тлі відсутності привабливою альтернативою моделі. Може бути, що з'явилися нові лідери і політичні рухи зможуть намалювати таку модель і викликати ентузіазм з приводу реформованого європейського проекту.

Песимісти, зі свого боку, будуть сподіватися, що в коридорах влади в Берліні і Парижі в якомусь далекому, темному кутку економісти і юристи таємно готують «План Б». Він може стати в нагоді в той день, коли пом'якшення конструкції економічного союзу вже не можна буде далі відкладати.

Дені Родрік,