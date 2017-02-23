Сметанковий дармоїд хоче поцупити землю під висотку в центрі Полтави

23.02.2017 Поділитися

Верховна Рада України 9 лютого прийняла у першому читанні законопроект №5336-1 про Конституційний Суд України. Та з огляду на зміст документу, його правильно було б називати – законопроектом про привілейований статус суддівської касти. Бо крім усього іншого, проект закону передбачає нові, небачені в Україні стандарти оплати праці суддів. Оплата судді Конституційного Суду складатиме 384 тис. грн на місяць, а голови цього ж суду – 420 тис. грн. Це – у 130 разів вища заробітна плата, аніж «підвищена» мінімалка в розмірі 3200 грн. Також відповідно до цього проекту закону суддям передбачалося «довічне грошове утримання» у розмірі 80% від зарплати та його автоматична індексація.

Навіть більше, суддів будуть проводжати на той світ за кошти держави (наші податки – ред.). Фактично, українці на своїх спинах утримуватимуть суддівський корпус пожиттєво. Пояснити таку логіку влади в утриманні суддів просто: у тоталітарній державі (до чого все рухається, враховуючи нові зміни до КПК – ред.) судді повинні бути на короткому ланцюжку у вигляді зарплатної голки. Тоді буде забезпечено «потрібне» (читай – вибіркове – ред.) правосуддя у «найгуманніших» судах України. Яскравий приклад – досі не покарані вбивці, що розстрілювали Небесну Сотню. Скандальний нардеп Пашинський, що прострелив людині ногу, як нічого й не було ходить у ВР. Таких прикладів – сотні.

Але виявилося, що зарплатних бонусів суддям замало для задоволення своїх апетитів. Того ж 9 лютого (дивний збіг обставин?) у Києві відбулася нарада щодо врегулювання питання віднесення будівлі, по вул. Ляхова, 1, у м. Полтаві до сфери управління Державної судової адміністрації або до оперативного управління Генеральної прокуратури. Головою наради був Перевезенцев О. Ю. – Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Присутні – від Мінекономрозвитку – Каспіржний С. Ю., Білановська О. В. від Державної судової адміністрації – Холоднюк 3. В. від Генеральної прокуратури – Савенко О. А., Шарманська С. О. від Фонду державного майна – Отаршинова К. М., Бондаренко В. Л.

На нараді погодили підготувати пропозиції щодо віднесення будівлі по вул. Ляхова, 1, яка знаходиться у складі цілісного майнового комплексу з Будинком Полтавського генерал-губернатора (зараз Полтавська обласна Рада профспілок), пам’ятка історії, мистецтва й архітектури Полтави, що входить до ансамблю Круглої площі, на території близько 2 га в самісінькому центрі міста, до сфери управління Державної судової адміністрації.

Будинок Полтавського генерал-губернатора

Мотивували це тим, що Ленінський районний суд м. Полтави та органи прокуратури Полтавської області мають потреби у додаткових приміщеннях, зокрема для виконання судами покладених на них функцій, забезпечення проведення судових процесів, розміщення персоналу тощо. Другим пунктом погодили Мінекономрозвитку разом з Фондом державного майна опрацювати додаткові пропозиції щодо розміщення органів прокуратури Полтавської області.

Власні джерела в суддівській гілці влади повідомили «ОБ», що вже неофіційно погоджено вивести земельну ділянку в історичному центрі Полтави не для проведення судових процесів, а для будівництва елітних висоток (поки що називаються 16 поверхівки).

«Смотрящим» за будівництвом назначено начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Івана Клочка, ширше відомого в народі під прізвиськом Сметанковий дармоїд.

Іван Клочко - Сметанковий дармоїд

Видання раніше писало, що Сметанковим дармоїдом Клочка називають через випадок, коли той не поцурався хабаря навіть сметаною. Кілька років тому до Клочка звернулася вдова померлого бізнесмена з одного з районів Полтавської області. З розповіді жінки, міліціонери намагалися віджати бізнес у її чоловіка – невелику сільську газову заправну станцію. За життя чоловік давав спротив злочинній системі, але раптово помер. Вдова, намагаючись відстояти хоч якесь джерело доходу родини після смерті годувальника, пішла зі скаргами на міліціонерів по всіх інстанціях, та врешті опинилася в кабінеті начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Івана Клочка. Той пообіцяв вирішити питання, але за платню. За словами жінки, вона неодноразово заносили до кабінету начальника судової адміністрації по 500-1000 доларів, але той вимагав щоразу принести ще, обіцяючи що бізнес лишать у спокої. Коли у вдови скінчились гроші, настав той самий момент слави Клочка: звичайна жінка з села замість грошового хабаря, принесла Клочку банку сметани та сир, і Клочко… взяв!

Сметанковий планує освоїти весь п’ятачок між вул. Ляхова, Лідова й Соборності, знищивши Будинок генерал-губернатора. У Полтаві вже є приклади знищеної будівлі Музичних класів Базилевич, на місці якої наближені до СБУ побудували ресторан «Атмосфера». А оскільки фантазії, як і історичної пам’яті, в забудовників немає, безлика споруда тільки жалюгідно мавпує окремі риси колись розкішної споруди Музичних класів.

До і після

Інший приклад зовсім поруч із Ляхова, 1 – житловий корпус «Кадетський» від бютівця Ігора Сірика. Вікна новобудов виходять саме на руїни у минулому величного Полтавського Кадетського корпусу. А через близькість до зруйнованої пам’ятки з одного боку і сусідніх багатоповерхівок з другого, квартири в ЖК «Кадетський» довірливим покупцям продали без прибудинкової території.

Залишається додати, що навпроти запланованої новобудови ЖК «Сметанковий» по Ляхова, 1, розташована будівля СБУ – теж пам’ятка архітектури. Цілком зрозуміло, що на цей раз, на жаль, закрити очі на відверте порушення, як у випадку з Базилевич і Кадетським, не вийде. Бо під запланованим ЖК «Сметанковим» розташоване міське бомбосховище. А в умовах війни з Росією – це стратегічний об’єкт для захисту населення.

А суддям і прокурорам, які хочуть обзавестися житлом у самісінькому центрі Полтави, вже час заносити грошики Клочку. Якщо цілої суми на руках немає, не біда. Начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області Клочко, за звичкою, не відмовиться взяти і сметанкою.