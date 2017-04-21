Сьогодні в Полтавському обласному архіві сталася пожежа
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Зранку увагу перехожих привернули пожежні автомобілі біля головного офісу обласного архіву. Однак вогню видно не було.
Як повідомили в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій, на горищі сталося коротке замикання в системі непрцюючої вентиляції без послідуючого горіння. Рятувальники виявили шматок електропроводу, який і викликав значне задимлення. Утім, ні співробітники архіву, ні документи, що там зберігаються, не постраждали.
На думку еменесників, надвичайна подія сталася через зношеність електропроводки. Адже
будівля є ровесником ХХ століття – споруджена у 1901 році. До революції в ній розміщувалася суспільна бібліотека з книгосховищем і частина експонатів земського краєзнавчого музею.
Нині в архіві зберігаються документи з 1693 по 2009 роки
Людмила Стельмах (Кучеренко)