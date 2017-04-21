Сьогодні в Полтавському обласному архіві сталася пожежа

21.04.2017 Поділитися

Зранку увагу перехожих привернули пожежні автомобілі біля головного офісу обласного архіву. Однак вогню видно не було.

Як повідомили в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій, на горищі сталося коротке замикання в системі непрцюючої вентиляції без послідуючого горіння. Рятувальники виявили шматок електропроводу, який і викликав значне задимлення. Утім, ні співробітники архіву, ні документи, що там зберігаються, не постраждали.

На думку еменесників, надвичайна подія сталася через зношеність електропроводки. Адже

будівля є ровесником ХХ століття – споруджена у 1901 році. До революції в ній розміщувалася суспільна бібліотека з книгосховищем і частина експонатів земського краєзнавчого музею.

Нині в архіві зберігаються документи з 1693 по 2009 роки

Людмила Стельмах (Кучеренко)