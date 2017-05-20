Співробітник НАБУ вимагав від підприємця $300 тисяч – ГПУ

20.05.2017 Поділитися

На Сумщині співробітник Національного антикорупційного бюро разом зі своїм спільником вимагали від підприємця гроші за закриття кримінальної справи.

Від власниці торговельної марки та мережі магазинів співробітник НАБУ вимагав 300 тисяч доларів за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження, повідомляє «Інформатор» з посиланням на прес-секретарку генпрокурора Ларису Сарган.

За її словами, пізніше на прохання підприємниці в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі затребувану суму.

«На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник і були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ», – зазначила Сарган.

На отриманні хабара співробітника НАБУ та його спільників затримали працівники прокуратури Сумщини та СБУ.