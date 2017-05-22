США занесли Україну до «чорного списку» країн, яким не допомагатимуть безкорислово – ЗМІ

22.05.2017 Поділитися

Вашингтон може скоротити обсяг безоплатної військової допомоги державам, у тому числі Україні або повністю припинити її надання. Про це йдеться в статті, опублікованій у неділю в електронній версії американської газети «The Wall Street Journal».

За відомостями її джерел із числа офіційних осіб, відповідні пропозиції містяться в проекті бюджету США, який представить на наступному тижні адміністрація Трампа. У документі є «положення, згідно з яким припиняється надання по лінії Держдепартаменту багатьох субсидій по військовим поставкам, їх замінюють на кредити».

У розпорядження журналістів видання надійшли документи зовнішньополітичного відомства США, з яких випливає, що скасування зазначених програм може торкнутися В'єтнаму, Колумбії, Лівану, Пакистану, Тунісу, України та Філіппін.

Країнам, щодо яких будуть прийняті відповідні рішення, перестануть надавати на безоплатній основі кошти на придбання військового обладнання, замість цього їм будуть видавати кредити на дані потреби.

В цілому, за оцінками газети, мова йде про військову допомогу на $1 млрд. Для вступу в силу дані пропозиції адміністрації повинні бути затверджені американськими законодавцями.

Відділ моніторингу