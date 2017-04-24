Судове засідання у справі Г.Кернеса в Полтаві не відбулося через приїзд до Харкова В.Гройсмана

24.04.2017 Поділитися

У Київському районному суді Полтави сьогодні мало відбутися чергове судове засідання у справі очільника Харкова Геннадія Кернеса. Втім, засідання не відбулося через приїзд до Харкова Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, передає кореспондент УНН-Центр.

Відповідно до клопотання, поданого стороною захисту, через проведення 24 квітня у м.Харків Робочої наради Асоціації міст України за участю Прем'єр-міністра В.Гройсмана, Г.Кернес не зміг з'явитися на засідання суду.

Додамо, що до суду прибули обвинувачені у справі В.Бліннік та Є.Сміцький, а також їхній адвокат Ю.Козир.

Зазначимо, що наступне засідання у справі відбудеться 15 травня поточного року. Початок анонсовано на 11 годину ранку.

Як уже повідомляв УНН-Центр, на минулому засіданні, яке відбулось 27 березня, суд ухвалив рішення повторно застосувати примусовий привід до свідків зі сторони обвинувачення.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

http://region.unn.ua/uk/news/115383-sudove-zasidannya-u-spravi-g-kernesa-ne-vidbulos-cherez-priyizd-u-kharkiv-v-groysmana