Таємний філіал прокуратури: як колишні очільники Генпрокуратури досі впливають на справи відомства

09.06.2017 Поділитися

Програма «Схеми» оприлюднила документальний фільм, у якому розкриває «походеньки» нардепів до колишніх очільників Генпрокуратури та як Ярема зі своїм колишнім заступником Анатолієм Даниленком досі впливають на справи відомства.

У фільмі розкривається тема покривання янтарного бізнесу постмайданними керівниками Генеральної Прокутарури. Також «Схеми» показали, як Ярема з Даниленком торгують кримінальними справами.

– Возможным это стало благодаря победе революции, демократии, достоинства и идеалов Майдана. Позорные, циничные, проворные воры, – резюмує стрічку в своєму «Фейсбук» Андрій Портнов.

Віктор Карпенко