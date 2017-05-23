Тіньові ринки Полтавської влади

23.05.2017 Поділитися

Так сталося, що мені довелося проводжати товариша до поїзду на залізничний вокзал Полтава-Південна.

Днем раніше ми зустрілись на іншому вокзалі, де в нього записував інтерв’ю один із центральних Українських каналів і там мені було не соромно зустрічати людину, оскільки вокзали – «ворота» міста. Але вже на наступний день мені довелося ніяковіти перед гостем за наступні наші «ворота» – Південні! Гість, який багато мандрує Україною, зазначив, що такого «середньовіччя» в країні, яка себе називає європейською, він ще не зустрічав.

Тема Південного вокзалу не нова. Зараз багато про неї пишуть і раніше неодноразово порушували, але «віз і нині там»… Згадалось, як ще два роки тому в ОДА на «круглому столі» по конфліктній ситуації навколоринку в Кобеляках, розглядалася і ситуація навколо Південного вокзалуміста. Тоді я попереджав представника щеміліції (ситуація не була такою критичною і приїжджі селяни займали переважно тротуари), що торгуючі на дорозі оптовики (бо банани та апельсини не є сільськогосподарськими продуктами) призведуть до хаотично-корумпованих наслідків, які важко буде ліквідувати. Прибрати з дороги автівки, які порушували ПДР було обов’язком саме дорожньої міліції!

Але, на жаль, ніхто цього не зробив. Також тоді порушувалося питання про комерціалізацію існуючого біля вокзалу ринку, що призвело до витіснення селян оптовиками за його територію. І вже тоді почули завірення про побудову селянам майданчику для торгівлі своєю продукцією.

Вирішив провести маленьке розслідування: що змінилося за два роки і чому ситуація з цим ринком навпаки загострюється. Не фіксувати наслідки і боротися з ними, як зараз в тренді, а вияснити першопричини. Для складення загальної картини, мені вистачило 20 хв (!).

Поспілкувався з тими, кому цей стихійний ринок заважає і хто «знає все» – з таксистами. Зі спілкування дізнався, що існує структура на цьому «стихійному» ринку, яка збирає «містові» та «вирішує питання стаціонарних місць». На цьому «стихійному» ринку селяни знов витісненні з «центральних» місць і слугують «ширмою» для прикриття тіньової схеми ухилення від сплати податків в бюджет міста.

Так звані «козирні місця» прямо на проїжджій частині місцеві охрестили «Кирилівкою» через встановлені на ній великі торгові зонти. Всі ці торгові міста уже розподілені тіньовими ділками. І хоча за правилами ПДР на цій ділянці передбачено стоянку приїжджих автівок на залізничний вокзал, скористатись стоянкою ризиковано через загрозу пошкодження або блокування автівки торговою мафією.

Найбільш прудкі підприємці приволокли поржавілі автівки-будки, зайнявши таким чином «свої місця», і тільки підвозять в них товар для продажу. Охочих приєднатися до незаконної торгівлі з кожним роком збільшується і саме через це сталося захоплення майже всієї проїжджої частини.

Селяни приїздять для продажу своєї продукції з 5 до 8 ранку (їм ніколи стояти весь день).

Саме в цей час повністю паралізується рух біля вокзалу. Оскільки вся територія уже розподілена між перекупниками, селянам доводиться займати і так невелику частину дороги, яка була залишена ділками для хочаб якогось руху автівок. Для виїзду доводиться стояти по пів години в «пробці». Місцеві змушені виїжджати через сусідній район Клімівку, щоб зекономити час. Після 8-00 селяни повертаються до своїх господарств, здаючи товар тим же перекупникам за безцінь.

Поліція

Дії патрульної поліції обмежуються проїздом по колу та якимось попередженням в мегафон. Це більше схоже на імітацію діяльності. Всі виправдання про неможливість вплинути на ситуацію не заслуговують довіри, оскільки ми бачили яку кількість поліціянтів керівництво Нацполіції залучає при «замовленнях» на «Арці» по вул. Соборності!

Але чи варто звинувачувати тільки поліцію?

Відповідь на це отримав, зайшовши на територію ринку. Там я не побачив місць для торгівлі селян. Попри гучні обіцянки комерсантів про переобладнання ринку під більш зручну торгівлю саме для селян, отримавши дозволи, вони заставили територію павільйонами. Цим комерсанти тільки виштовхнули селян на вулицю!

Далі, після невдоволених сигналів, пов’язаних з зайняттям тротуарів торгуючими селянами, знайшли начебто розумне рішення – розширити ринок для створення майданчику під їх торгівлю. І навіть почали роботи! А потім зупинились і чомусь полізли на інший заасфальтований майданчик – проїжджу частину дороги!…

Чому так сталося? Відповідь також підказали все ті ж таксисти. За їхніми ствердженнями, територія під майбутній майданчик виявилася територією Будинку культури залізничників, отже право на «містові» належить саме їм! А втрачати доходи вони не звикли! Тому глянувши (або «порішавши») на бездіяльність влади і поліції з торгівлею на тротуарах, «ділки» вирішили підм’яти її під себе, тим паче що схема дозволяла збільшити прибуток за рахунок ухилення від податків!

Ми не бачимо рішучих дій від влади, не зустрічаємо там представників «благоустрою міста», не бачимо від них «замовлень» тій же поліції в наведенні порядку, не бачимо рішучих рішень від депутатів всіх рівнів (включаючи і критиків цієї ситуації). Навпаки ми бачимо все ту ж імітацію діяльності, а насправді, місто продовжують перетворювати на великий базар, захорощуючи його МАФами та нелегальними ринками і точками торгівлі для своїх збагачень! Гадаю, що букмекерам уже варто звернути увагу на Полтавську міськраду і приймати ставки на виникнення «конфлікту інтересів» чергового депутата при розподіленні земельних ділянок!

Отже, за 20 хв. я виявив як мінімум декілька ознак вчинення злочинів і не зрозуміло скільки ще часу потрібно правоохоронцям, щоб їх побачити?

Аналогічна ситуація і на Центральному ринку, де також існує 2 ринки – офіціальний та тіньовий за такою ж схемою!

Влада всіляко сприяє незаконнійторгівлі, значить висновок один – ВОНА «В ТЕМІ»!

Олександр Лещенко