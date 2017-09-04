У 8-річного Артема з Полтави пухлина мозку – на операцію потрібно $80 тис.

04.09.2017

8-річний Артем Прохоров із Полтави потребує операції з видалення пухлини головного мозку. У хлопчика виявили пухлину лівої скроневої частини головного мозку ІІ-ІІІ ступеня. На лікування в ізраїльській клініці необхідно 80 тис. доларів.

Українські лікарі з інституту нейрохірургії дали невтішні прогнози. В Україні за лікування не беруться. Допомогти зможуть в Ізраїлі. Зараз я контактую з двома клініками звідти. Операція коштуватиме 80 тис. доларів. Половину суми ми пробуємо зібрати самотужки. Звертаємося до людей за допомогою зібрати кошти. Просимо врятувати нашого сина. Без їхньої допомоги зібрати повну суму не зможемо, – розповів батько хлопчика Андрій Прохоров.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку: 5168 7427 0222 7954 (Щетинина А.В, мама Артема), її мобільний: 066 834 8826

Батько Андрій Прохоров, мобільний: 093 644 0231