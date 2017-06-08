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У Фонду Жеваго просять надати допомогу комунальним підприємствам Полтавської облради

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У Фонду Жеваго просять надати допомогу комунальним підприємствам Полтавської облради

Збанкрутілий ПрАТ «Банк «Фінанси та Кредит» уже 2 роки як не може повернути гроші комунальним підприємствам Полтавської облради «Полтававодоканал», «Освітаінфоком», «Облбудкомплект» і «Полтавафарм». Борг на початок 2016 року складав 6 млн 665 тис грн.

Перший заступник голови ОДА, член постійної комісії Полтавської обласної ради з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку Андрій Пісоцький особисто втрутився в ситуацію навесні 2016 року. Повідомив депутатам, що поспілкувався з власником збанкрутілого банку, нардепом Костянтином Жеваго. Той пообіцяв, що повернення боргів комунальним підприємствам по 500 тис. грн буде здійснюватися щомісячно через схеми з залученням факторингової компанії. Вони були присутні на засіданні комісії і розповіли про умови співпраці. 

Зазначимо, згідно з умовами задоволення вимог кредиторів ФГВФО, юридичні особи належать до 7 групи щодо повернення втрачених коштів у збанкрутілих банках.

Однак на сьогодні гроші з банку комунальні підприємства не отримали. 

Щодо залишків коштів Кременчуцької філії КП «Полтавафарм» на рахунках збанкрутілого ПрАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в сумі 73 547,15 грн виникають запитання – чому на початку 2016 року борг був підтверджений (лист ПОР В-16009 від 15.02.16 р.), а вже в липні 2016 року він невідомо як зник (лист ПОР В-16088 від 27.07.16 р), та ще й без відому ФГВФО? Незрозумілі дії керівництва КФ КП «Полтавафарм», які вже в липні 2016 року не мали фінансових претензій (лист департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА від 12.07.16 року № 2194/0118/5078/09) до ПрАТ «Банк «Фінанси та Кредит». Як таке може бути і хто стоїть за цим?

Через це надсилаємо листа до голови Полтавської ради Олександра Біленького, голови профільної комісії Ігоря Сірика та депутатів Полтавської облради з проханням звернутися до Вячеслава Мінязева, керівника Благодійного Фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» і депутата облради, про надання благодійної фінансової допомоги вищезгаданим комунальним підприємствам.

До слова, за період 2012-2016 роки через рахунки Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» пройшло понад 263 млн грн.

Звертаємо увагу гендиректора «Полтававодоканалу» Василя Воротинцева на його обов’язок як керівника комунальної установи відстоювати інтереси підприємства, яке належить громаді Полтавщини.

Олег Підгорний

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