У Кременчуці, Лубнах та Миргороді подорожчає проїзд

21.04.2017 Поділитися

Три міста на Полтавщині вже найближчим часом збираються підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті. Таку інформацію озвучив в ході прес-конференції керівник обласного територіального відділення Антимонопольного комітету Володимир Оніщенко.

Як пишуть "Новини Полтавщини", містами, в яких збирається встановити нову вартість проїзду в громадському транспорті, є Кременчук, Миргород та Лубни. Керівництво місцевих рад вже звернулося до обласного відділення АМКУ з проханням визначити економічно обґрунтованими запропоновані нові тарифи.

Зокрема, після аналізу пасажиропотоків у цих містах було вирішено, що один проїзд в громадському транспорті Кременчука має коштувати 5 гривень, Лубен – 4,5 грн, Миргорода – 4 грн.