У Кременчуці висадили алею сакур

21.04.2017 Поділитися

У сквері Олега Бабаєва в Кременчуці тривають роботи з впорядкування зелених насаджень. Працівники КП "Благоустрій Кременчука" висадили там алею з 32-х сакур.

Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міськради, у центральному сквері міста висадили відразу три сорти сакур: аманогава, канзас і роял бургунді. На цьому роботи з озеленення не закінчуються. Комунальники продовжують проводити розбивку територій та рекультивацію клумб, розташованих у цій зеленій зоні відпочинку. Крім цього, вже почали висаджувати багаторічні квіти: хризантеми, очіпок видний, хости.

Нагадаємо, кілька днів тому в Кременчуці заклали Алею пам'яті на честь загиблих в АТО.