У Полтаві презентували перевидану книгу казок Володимира Малика

23.02.2017 Поділитися

Перевидання книги «Журавлі-журавлики». Героїчні казки-легенди» полтавського письменника Володимира Малика презентували на вечорі його пам’яті до 95-літнього ювілею автора. Її упорядникував син письменника, Олександр Сиченко. Книга, видана за кошти обласного бюджету, була видана в комунальному видавництві «Полтавський літератор». Вона розрахована на дітей шкільного віку.

– У книзі подаються віршовані героїчні казки-легенди, які орієнтовані на юних читачів та пробуджують інтерес до історії нашого народу. Назву збірці дала казка-поема Малика «Журавлі-журавлики». У ній йдеться про ті давні часи, коли на українську землю здійснювали свої спустошливі набіги турецькі орди. Під час одного з таких набігів турки полонили маленьку дівчинку Наталочку – дитину з добрим та хоробрим серцем. Ще вдома, в рідній оселі, зворушливо доглядала вона пораненого журавлика. А коли поневірялась в турецькому полоні, зуміла випустити на волю своїх земляків. Саме такі герої виховують молоде покоління та вчать з юних літ любити Батьківщину, не шкодувати свого життя заради свободи рідного народу – тому то вони і безсмертні у нашій уяві, – розповів Олександр Сиченко.

фіційна презентація видання відбулася вчора, в Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Її вела завідувачка відділу соціокультурної діяльності бібліотеки Юлія Крамарева, яка провела екскурс про життя Малика для слухачів.

– Як син свого часу, історично насиченої епохи, письменник прагнув донести сучасникам ідеї людської гідності через героїчні романи. Твори Малика мають автобіографічний аспект і оповідають, зокрема, як сам митець страждав у німецьких концентаборах. Герої його творів так само борються за життя на сторінках творів, – розказала Крамарева.

Про життєвий шлях автора розповіла лубенська письменниця Лариса Галич, землячка Малика, яка знала його особисто.



– У житті він був чесною та скромною людиною. Прожив гідно, у розумі та творчій праці. Також допомагав порадами багатьом початківцям, вивів їх на широкий літературний шлях, – пригадала Галич.

Володимир Малик, уродженець Лубенщини, відомий український письменник, який зажив слави як автор історичних романів «Таємний посол», «Князь Кий», «Горить свіча» та багатьох інших.

Єлизавета Білоконь