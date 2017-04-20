У Полтаві знову ввімкнули опалення

20.04.2017 Поділитися

Через різке погіршення погодних умов та зниження середньодобової температури до менше +8 °С, полтавський міський голова Олександр Мамай підписав розпорядження про продовження опалювального періоду з 19 квітня.

Текст розпорядження опублікований на сайті міськради. Водночас в ньому не вказується, на скільки днів відновлять теплопостачання. Раніше міська влада Полтави ухвалила рішення припинити опалювальний сезон у місті з 5 квітня.

Про готовність відновити подачу тепла заявили й в Полтавській ОДА. Аби реанімувати опалювальний сезон, керівники населених пунктів мають звернутись до місцевих теплопостачальних підприємств з листом про відповідне рішення.

Нагадаємо, миргородський міський голова розпорядився відновити теплопостачання в закладах освіти та охорони здоров'я міста.