«Укравтодор» преміюватиме за фото найглибших ям на дорогах

28.04.2017 Поділитися

Україна, стверджують наші високопосадовці, впевнено крокує в Європу, та чомусь шкутильгає: чи то дорога далека, чи то її зовсім немає…

Як відзначають експерти, «Укравтодор» поки що не в змозі привести дорожнє господарство країни в порядок. Одна з причин цього в тому, що в 2013-2015 роках уряд виділяв на ці цілі недостатньо коштів.

Однак дефіцит фінансів – не основна проблема катастрофічного стану доріг в Україні. Міжнародні кредитори виділили Україні сотні мільйонів гривень на будівництво й модернізацію доріг, але з тих коштів вдалося освоїти лише приблизно чверть.

Наприкінці минулого року політики та чиновники навперебій обіцяли, що в 2017-му на будівництво доріг виділять десятки мільярдів гривень. І напередодні затвердження Держбюджету на новий рік дорожня щедрість можновладців сягала аж 40 млрд. гривень. Однак у рядку Держбюджету-2017 стоїть скромніша цифра: 6,6 млрд. грн., тобто, лише шоста частина від обіцяного.

Тож, мабуть, нам ще довго доведеться чекати європейської якості українських доріг, адже громадськість стверджує, що значна частина коштів розкрадається. Тому про наші дороги й кажуть, що асфальт на них сходить разом зі снігом.

Водіям, що на розбитій після зими міжрайонній дорозі ледве перемикають з першої на другу швидкість, навіть важко уявити, що, наприклад, у Німеччині є музичні дороги (коли перевищуєш швидкість починає грати музика), або ж розмітка, яка «розмовляє» з водіями (інтерактивна дорожня розмітка в Голландії повідомлятиме не лише про напрямок руху, але й про стан покриття).

Бо у нас такі свої інновації, дуже не розженешся, бо ями заважають, а як перевищуєш швидкість, то така «музика» грає, що можна й підвіску там залишити. Та й розмітка залишає бажати кращого, наносять її неякісною фарбою, яка довго не тримається, тож часто навіть на пішохідному переході небезпечно переходити дорогу.

Утім, «Укравтодор» не припиняє дивувати українців. Пообіцяв нагороджувати автолюбителів, які закарбують на фото найглибші ями на дорогах.

Чудова ідея, чи не так? Тільки, мабуть, це жарт, бо інформація про це з’явилася на його сайті… 1 квітня ц.р.

Оксана Романенко