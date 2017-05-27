«Ukraїner» готує фільм про Полтавщину з висоти пташиного польоту

27.05.2017 Поділитися

Члени проекту «Ukraїner», що спеціалізується на висвітленні інформації про найцікавіші місця України, наприкінці минулого року мандрували по Полтавщині.

Результатом цієї експедиції стане фільм, в якому глядач зможе побачити осінь у Полтавській області.

Автори наголошують на красі осені та землі. Завдяки фільму, говорять у «Ukraїner», можна зробити всновок, що Полтавщина – регіон літератури, спорту, дивовижної природньої краси, автентичої кухні та різноманіття культур.

Нещодавно «Ukraїner» анонсував кліп із кадрами майбутнього фільму.

Цей проект започаткували в 2016 році. Автори проекту вже опублікували фільми про Закарпаття та життя у Карпатах.

Віктор Карпенко