«Ukraїner» готує фільм про Полтавщину з висоти пташиного польоту
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Члени проекту «Ukraїner», що спеціалізується на висвітленні інформації про найцікавіші місця України, наприкінці минулого року мандрували по Полтавщині.
Результатом цієї експедиції стане фільм, в якому глядач зможе побачити осінь у Полтавській області.
Автори наголошують на красі осені та землі. Завдяки фільму, говорять у «Ukraїner», можна зробити всновок, що Полтавщина – регіон літератури, спорту, дивовижної природньої краси, автентичої кухні та різноманіття культур.
Нещодавно «Ukraїner» анонсував кліп із кадрами майбутнього фільму.
Цей проект започаткували в 2016 році. Автори проекту вже опублікували фільми про Закарпаття та життя у Карпатах.
Віктор Карпенко