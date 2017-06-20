Український гурт випустив інструментальний кавер пісні «Океану Ельзи» з нового альбому

20.06.2017 Поділитися

Українськи гурт «B&B project» представив інструментальну кавер версію пісні «Не йди» популярного колективу «Океан Ельзи» з альбому «Без меж». Її музиканти зіграли на бандурі, баяні, контрабасі та ударних.

Учасники гурту: Тетяна Мазур – бандура, Сергій Шамрай – баян, Костянтин Марко – перкусія, Ростислав Гірник – контрабас.

Музиканти продовжують показувати цікаві та неординарні місця України в своїх кліпах, локацією для цього відео стала «Київська пустеля», до цієї ж ланки можна також приєднати попередні відеороботи гурту «B&B project»: Антоніо Вівальди — Гроза (Коростишевський каньйон, Житомирська область) та Саундтрек до к/ф «Амелі» (Квіткова теплиця, Черкаси).