В основу полтавського герба лягла печатка Гескада – історик Малик

18.01.2017 Поділитися

Під час презентації власної книги «Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини» геральдист та екскурсовод Микола Малик розповів журналістам про історію міського гербу та правила геральдики.

За словами фахівця, історія місцевої геральдики розпочалась ще в 1380-х рр., коли містом володіли польські князі Гедиміновичі.

– Перший полтавський герб, або так звані Гедимінові стовпи був подарований місту його шляхетними власниками. Він вважається їх родовим символом. Проте досліджуючи цю проблему, я виявив його справжнє походження.

На XIV– XVстоліття на території степового Кримського ханства утворилась величезна кількість орд, які контролювалися дрібними беями ( князь, загальнотюркський титул, військове та адміністративне звання – авт.) та ханами, що часто не хотіли ділитися здобиччю від набігів зі своїм півострівним повелителем. Вони відкочовували все ближче до території тодішньої Речі Посполитої. Деякі з них потрапили у немилість до монарха і були змушені просити притулку в місцевої польської та української шляхти. Серед таких був Кочубей і Гексада. Печатка останнього і лягла в основу майбутнього полтавського герба, – Малик.

Порівнюючи тогочасний герб з відповідником Кримського ханства, на лице схожість емблем. Історик запевняє, що це свідчить про ординське походження полтавського герба.

Подальша історія головного символу міста, як фахівець, продовжилась уже в часи Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

– До початку Національно-визвольної, місто продовжувало носити спочатку старий «ординський» символ, пізніше зовсім недовговічні полкові герби, які змінювались залежно від нових володарів. Проте після переходу Полтави на сторону повсталих, гетьман подарував жителям новий герб. Він зберігався аж до часів московської експансії та розформування Січі Катериною другою. Далі на історичну арену вже губернія виходить під низкою іншої символіки.

У Радянський період над містом майорів герб, що попри політику атеїзму зберіг традиційні християнські мотиви.

– Тоді отримали символіку, що мала традиційний для Полтави символ – козацький хрест.

Зараз геральдичний символіка міста включає до себе елементи багатьох минулих відповідників. Складаючись з традиційного щита, зірок та лука.

Поле щита пурпурове, що відповідає, за геральдикою, планеті Меркурій і природному каменю аметисту, символізуючи собою панування, гідність, щедрість, благочестя.

У центрі щита, точно за його центральними осями, розміщено золотий лук — символ військової зброї. Тятива його натягнута стрілою, направленою вістрям до низу, символізуючи охорону мирної праці.

Бойову атрибутику з чотирьох боків оточують золоті охоронці шестикутні зірки, що символізують собою чотири боки світу: північ, південь, схід і захід.

Вінчає композицію золотий напис «Полтава» стилізованим старослов'янським шрифтом, причому буква «Т» зображена у вигляді геральдичного хреста, який осяює собою герб.

Продовження в наступних матеріалах.

Олександр Гуцул