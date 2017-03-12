В Україні почнуть виробляти сонячні батареї

12.03.2017 Поділитися

У Дніпропетровській області побудують завод із виробництва сонячних панелей, повідомляє «Дніпро24».

У Дніпропетровській області планується будівництво заводу, який буде займатися випуском сонячних панелей.

Відзначається, що нещодавно створений індустріальний парк «Павлоград» буде використаний для того, щоб розташувати в ньому підприємства нових інвесторів з Англії, Австрії та сусідньої Польщі.

На обраній території планується виробництво фотоелектричних панелей синтез-газу, метанолу та медикаментів. Завдяки новому виробництву буде створено понад тисячу нових робочих місць. Крім того, нове будівництво допоможе залучити до регіону близько 5 млрд грн інвестицій.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, на даний момент ініціативу створення підтримав Кабінет міністрів. Для нового підприємства було виділено близько 250 га землі.

Віктор Карпенко