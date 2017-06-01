Вандали вдруге розфарбували пам’ятник на місці відпочинку Петра І

01.06.2017 Поділитися

Невідомі вдруге перефарбували орла, що символізує герб Росії, у кольори прапору України.

У Полтаві невідомі розфарбували у кольори прапору України двоголового орла на пам’ятнику, встановленому у місці відпочинку Петра І, що розташований на вулиці Пилипа Орлика (колишня вулиця Паризької комуни).

Зазначимо, що минулий акт вандалізму стався у 2014 році. Щоправда тоді поліція не змогла кваліфікувати це як порушення закону. Чи станеться це зараз – невідомо.

Довідково: Вандалізм – зловмисне руйнування або пошкодження культурно-історичних пам'ятників, інших матеріальних і культурних цінностей, приватних або суспільних об'єктів майна.

Віктор Карпенко