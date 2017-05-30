Весь тиждень полтавці зможуть безкоштовно перевірити себе на ВІЛ/СНІД

30.05.2017 Поділитися

У 4 місцях Полтави весь тиждень можна буде зробити тест на ВІЛ та СНІД. Тестування буде безкоштовним та анонімним.

30.05 з 16:00 до 19:00 біля ОЦЕВУМу (стоянка між зупинками громадського транспорту);

31.05 з 16:00 до 19:00 на зуп. Латишева (Половки, біля магазину «Еко-Маркет»);

01.06 з 13:00 до 17:00 на вул. 23 вересня (біля «Універсам-Полтава»);

02.06 з 16:00 до 19:00 на Театральній площі.

Нагадаємо, така сама акція пройшла у Полтаві 1 грудня на день Всесвітньої боротьби зі СНІДом, коли у самому центрі міста сотні полтавців перевіряли себе на ВІЛ. Також ті, хто погодився пройти перевірку, мали змогу безкоштовно випити кави.

Довідково: В Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він становить 1,1%. Щодня в Україні реєструється 48.5 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок.

Віктор Карпенко