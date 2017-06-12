Відсьогодні на полтавських трасах працюватиме «нова ДАІ»

12.06.2017 Поділитися

Відсьогодні перші екіпажі нової дорожньої патрульної поліції патрулюватимуть українські траси.

Зараз приступають до роботи 30 нарядів на 10 основних автомагістралях. Всі вони будуть нести службу на нових кросоверах «Hyundai Sonata», які дісталися поліції внаслідок переобладнання партії однотипних авто, закуплених для обслуговування гостей футбольного Євро-2012 в аеропорту «Бориспіль».

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Зарано робити будь-які висновки, але дивлячись на реформу Нацполіції, яку багато хто вважає проваленою, можна зрозуміти, що мало чого зміниться і в «новому ДАІ».

Віктор Карпенко