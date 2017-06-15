Військкор Віка Ясинська показала полтавцям «Портрети солдата»

15.06.2017 Поділитися

Військова журналістка Віка Ясинська представила містянам фотовиставку, у якій представлені портрети солдатів української армії.

Сама авторка зазначає, що ілюстрації носять напівдокументальний характер, адже поєднані з репліками військових. За словами Ясинської, ідея організувати подібну виставку виникла, коли вона писала про війну на Сході України.

– Перша експозиція була вдвічі менша, на ній була представлена 21 робота, яка у 2 роки тому поїхала до Америки. У цьому мені допомогли волонтери та діаспора. Тепер, в Україні я представляю близько 40 робіт, – розповіла авторка виставки Віка Ясинська.

В експозиції представили портрети армійців із різних куточків країни, серед яких – бійці з Полтавщини. Виставку можна буде оглянути до 30 червня у холі Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського.

Віктор Карпенко