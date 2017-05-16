«ВКонтакті» та «Однокласнікі» фізично неможливо заблокувати – Інтернетасоціація

16.05.2017 Поділитися

Сьогодні Порошенко підписав указ, що вводить у силу санкції проти Росії, серед яких блокування російських новинних ресурсів та соцмереж «ВКонтакті» та «Однокласнікі». Проте в Інтернетасоціації України (ІнАУ) заявляють про те, що це неможливо зробити.

Українські провайдери на цей час технічно не можуть заблокувати сайти, що потрапили у санкційний список. Про це заявили в Інтернетасоціації України.

– Станом на сьогодні це неможливо виконати, – сказав її голова Олександр Федієнко.

Для реалізації блокування, за словами Федієнка, провайдерам може знадобитися час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміна топології мережі. Якщо все ж це вдасться, то в ІнАУ оскаржуватимуть рішення в тому числі в Раді Європи.

Відділ моніторингу