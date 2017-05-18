«Vodafone» вже заблокував полтавцям «Вконтакте», на черзі інші сайти

18.05.2017 Поділитися

Мобільний оператор «Vodafone Україна» проводить роботу з блокування доступу до заборонених російських сайтів та сервісів. Про це у коментарі «ТСН.ua» повідомила прес-секретар «Vodafone Україна» Вікторія Павловська.

– Практично всі основні ресурси заблоковані для доступу. Це «Вконтакте», «Одноклассники», сервіси «Яндекс», «Доктор Веб», «Касперський» тощо, – сказала Павловська.

Абоненти не зможуть використовувати зазначені сайти і сервіси як у браузерах, так і через мобільні додатки.

За словами Павловської, жодних технічних проблем із закриттям доступу у мобільного оператора немає. Крім того, порядок відключення абонентів не залежить від регіонального поділу.

Наразі роботи тривають і протягом доби всім абонентам «Vodafone Україна» буде відключено доступ до заборонених сайтів.

Вже зараз полтавські абоненти «Vodafone Україна» не можуть зайти на «Вконтакте». Проте ресурс ще не заблокований у низки мобільних операторів та Інтернет-провайдерів.

Нагадаємо, Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки російських компаній. Указом пропонується терміном на три роки заблокувати активи російських сайтів «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру» та «Яндекс» та заборонити Інтернет-провайдерам надавати доступ до вказаних ресурсів. Наразі всі вказані сайти доступні в Україні.

Віктор Карпенко