За 20 євро літати зі Львова до Німеччини можна буде вже у вересні

17.05.2017 Поділитися

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair має намір запустити рейси зі Львова до німецького Меммінгена майже на 2 місяці раніше. Про йдеться у відповідній заяві авіакомпанії.

Зазначається, що рейси, заплановані до виконання з кінця жовтня 2017 року, будуть запущені у вересні через сильний попит з боку українських споживачів.Відповідно, рейс, який мав відбутись 29 жовтня, стартує 6 вересня.

Акційна ціна квитків на цьому маршруті стартує з 19,99 євро.Така ціна визначена для поїздок у вересні і жовтні і доступна для бронювання на сайті до півночі 18 травня.

Раніше повідомлялось, що авіакомпанія Ryanair розглядає можливість запуску рейсів до Одеси та Дніпра.

Нагадаємо, 15 березня було оголошено, що ірландський лоукостер Ryanair почне восени польоти 4-ма маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерланди і Швецію — у аеропорти міст Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм. Також авіакомпанія планує відкрити з аеропорту Львів рейси в 7 міст.

Віктор Карпенко