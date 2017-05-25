Заборону «ВКонтакте» та «Яндекс» оскаржуватимуть у Конституційному Суді України

25.05.2017 Поділитися

Нардепи просять Конституційний Суд України перевірити Указ Президента про застосування санкцій проти Росії на конституційну відповідність.

Позавчора на розгляд КС надійшло подання щодо невідповідності Конституції України окремих положень Указу Президента України про запровадження персональних санкцій проти РФ та обмежувальних заходів стосовно Інтернет-ресурсів, серед яких «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» та «Мейл.ру».

На думку ініціаторів подання, такі заходи суперечать Конституції, адже обмежують зміст та обсяг існуючих прав, свобод і гарантій громадян (Стаття 8 Ч.3, Стаття 34 Ч.1, Стаття 41, Стаття 65 КУ – ред.)

Указом фактично обмежується й право на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, право на об’єкти права інтелектуальної власності, зазначають автори подання. Поки що подання розглядається Секретаріатом Конституційного Суду.

Нагадаємо, команда з 30 канадських ІТ-шників стала до роботи над українським ресурсом спілкування «Ukrainians». Точна дата релізу невідома, проте очікується, що до кінця літа сайт працюватиме у штатному режимі.

Перш ніж почати працювати над новою соціальною мережею, канадські програмісти зі «StartupSoft» вирішили промоніторити, чи зацікавлені українці у створенні та користуванні власним онлайн-ресурсом. Відповідь не забарилася і вже за тиждень за таку ініціативу поставили підписи 70 000 українців.

Віктор Карпенко