«Забудьте її, дівка з котушок скотилася» – екс-розвідник про Савченко

17.03.2017 Поділитися

Після звільнення з російської в'язниці народний депутат Надія Савченко не виправдала сподівань. Її потрібно забути.Про це сказав письменник і колишній радянський розвідник Віктор Суворов в інтерв'ю, пише Gazeta.ua

Віктор Суворов

«Внести її (у парламент – ред.) як героїню треба було, тому що до того вона поводила себе героїчно. Коли її понесло з котушок, то я просто не звертав би уваги. Я припинив би всі «за» і «проти», просто повне замовчування. Ну, понесло дівчинку. Мало з ким трапляється. Будь-яка публікація, позитивна і негативна, працює на неї. Тому що негативна реклама навіть краща, ніж позитивна. Це вам кажу з власного досвіду.

Якщо вам скажу, що ця машина хороша, то пропустите повз вуха. А якщо я скажу: ось ця погана, я привертаю увагу до цього. Тому рекомендація проста – забудьте її, дівка з котушок скотилася. Я виступав неодноразово на її захист, коли вона вела себе героїчно. Вона не виправдала надії. Забудьмо», – сказав Суворов.

Раніше Савченко їздила в окупований Донецьк, де відвідала дві камери з українськими військовополоненими. Служба безпеки збирає матеріали та планує оголосити їй підозру.