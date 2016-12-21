Жеваго втратив Галещинське родовище. Чи повернеться воно народу?

21.12.2016 Поділитися





20 грудня 2016 року сплив термін спеціального дозволу на користування надрами № 3571, що був наданий підконтрольному Костянтинові Жеваго ТОВ «Біланівський ГЗК» без погодження Полтавської обласної ради.

За даними Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», товариство «Біланівський ГЗК» з 21 грудня 2016 року більше не має права проводити будь-яких робіт щодо геологічної розвідки та промислової розробки Кременчуцького (Галещинського) родовища.

Згідно зі ст. 13 Конституції України та ЗУ «Кодекс України про надра», родовище Кременчуцьке (Галещинське) загальною площею 936.40 га має повернутися під контроль народу України та виконавчої влади.

У відповідності до ЗУ «Кодекс України про надра» ст. 26 п. 6 (користувач без поважних причин протягом двох років, не приступив до користування надрам – ред) ТОВ «Біланівський ГЗК» мусить повернути також і Біланівське родовище, отримане за спецдозволом №3572.

Крім цього Народна рада міста Полтави виявила порушення чинного законодавства щодо надання спецдозволів на використання надр без аукціону, що не прийшло погодження Полтавської облради у відповідності до ЗУ «Кодекс України про надра» ст. 9 (Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин – ред.), зокрема, пункту 3 цієї статті – погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Враховуючи відповідь Полтавської облради на інфозапит Народної Ради, виявилося, щоТОВ «Єристівськкий ГЗК» та ТОВ «Біланівський ГЗК» не отримували погодження на спецдозволи щодовидобування корисних копалин на Полтавщині.

Постає питання, яким чином Костянтин Жеваго видобуває корисні копалини на Єристівському родовищі? Чому ділянки, погоджені облрадою ВАТ «Полтавському ГЗК» опинилися у власності ТОВ «Біланівський ГЗК»?

Звертаємо увагу Полтавської облради на ст. ЗУ «Кодекс України про надра» 26 п. 6, яка забороняє використання спецдозволів без розроблення родовищ упродовж 2 років із моменту отримання спецдозволу.

Просимо скасувати спецдозволи на родовища, видані в користування:

1. ВАТ «Полтавський ГЗК» на Броварківському, Харченковському, Василівському та Мануйлівському родовищах (від останніх двох Жеваго цьогоріч добровільно відмовився).

2.ТОВ «Єристівський ГЗК» на Єристівському родовищі

3. ТОВ «Біланівський ГЗК» на Галещинському та Біланівському родовищі

«Останній Бастіон» наполягає на законній процедурі надання спецдозволів на користування надрами через відкритий аукціон із залученням та контролем громади та ЗМІ згідно з Конституцією України та ЗУ «Кодекс України про надра»

Зокрема, у Кодексі зазначено: Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрамитапорядок їх наданнявстановлюються Кабінетом Міністрів України.

Уважати публікацію офіційним зверненням до Державної служби геології та надр, Міністертсва екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції.

Олег Підгорний