Зміцнілий «Гірник-Спорт» спробує обіграти перспективний «Інгулець»

22.05.2017 Поділитися

Горішньоплавнівський «Гірник-Спорт» сьогодні зійдеться з претендентом на місце в першій десятці петрівським «Інгульцем».

Цей матч закриває програму 32 туру Першої ліги. У ньому зійдуться приблизно рівні між собою колективи. «Інгулець» минулого туру дав бій чернігівській «Десні», проте програв у себе вдома (1:2). «Гірники» ж провели дві гри поспіль вдома проти аутсайдерів «Скали» та «Сум» (3:0; 1:0). Тим самим команда Сергія Пучкова забезпечила собі місце в Першій лізі на наступний сезон.

Петрівці мають сьогодні витиснути максимум, щоб зачепитися за сходинку вище 16. «Червоно-чорні» ж можуть уже готуватися до наступного сезону та награвати склад.

Фаворитами цього матчу можна вважати все ж «Гірник-Спорт». З приходом Пучкова команда стала стабільніше грати у захисті та розкрила нові можливості в атаці. Наприклад, Моїсеєнко перемістили вище на своєму фланзі, тепер він штурмує та виснажує захист суперників вдвічі ефективніше. Слід лише згадати скільки атак провели «гірники» лівим краєм, а скільки – правим. Тим більше, скоріше за все на цю гру не зможе вийти Юрій Павлик, якого «зламали» сумчани у минулому матчі в дебюті зустрічі.

Ймовірно, тренери обох команд змінять стартові склади порівняно з минулими турами. Оскільки клуби мали щільний графік, сьогодні ми можемо побачити більш позиційну гру в атаці. «Інгулець» спробує зіграти першим номером. У цьому петрівцям допоможе фактор домашнього поля та мотивація, якої, можливо, бракує «гірникам».

Минулий матч: 22. 10. 2016. Перша ліга, 15 тур. Горішні Плавні. СК «Юність».

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Інгулець» (Петрове) 3:1

Голи: Малей 40, Кірієнко 65, Воробей 76 — Покотилюк 67 хв.

«Гірник-Спорт»: Крюков, Ломко, Геращенков, Моїсеєнко, Гарбар, Воробей, Малєй, Павлик, Марусич, (Демідов, 64 хв), Яворський, Кірієнко.

Запасні: Ситников, Голядинець, Бобак, Пернацький, Прутян.

Головний тренер: Ігор Жабченко.

«Інгулець»: Гришин, Мучак, Волчков, Кретов, Доценко, Сітчінава, Панасенко, (Алексанов, 13 хв) (Шарко 80 хв), Дячук, Колєсніков (Нвамора, 69 хв), Ковтун, Покотилюк.

Запасні: Попович, Клімаков, Гвоздевич, Ткачов.

Головний тренер: Сергій Лавриненко.

Попередження: Гарбар 33, Воробей 76.

Вилучення: Кретов 10.

Статистика протистояння

У чемпіонатах: 1: +0=0-1; 1:3 на користь «Гірника-Спорт».

На полі «Інгульця» команди раніше не зустрічалися.

Матч розпочнеться сьогодні о 19:00 на стадіоні «Інгулець». Пряма трансляція на ТК «XSport».

Віктор Карпенко