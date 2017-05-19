Золочів подає приклад Полтавщині у поводженні зі сміттям

19.05.2017 Поділитися

У Золочеві (Львівська область) 4 роки сортують тверді побутові відходи на механізованій лінії, вдвічі зменшуючи об’єм захороненого на полігоні сміття.

Комплекс збудували посеред поля, практично на межі міста з землями Єлиховицької сільради, поблизу старого сміттєзвалища та нового недобудованого полігону ТПВ і запустили у листопаді 2013 року.

Як зазначає директор приватного підприємства «Еко Баланс Золочів» Богдан Бундз, сміттєсортувальна лінія виробництва «Хаммель-Україна» дозволяє відсортовувати 50% об’єму відходів.

– У день на сортування заходить приблизно 150-160 кубів твердих побутових відходів, які ми збираємо і вивозимо із Золочева та 17 навколишніх сіл. Після вилучення ПЕТ-пляшок, паперу, скла, металу, плівки, пластика, відсортовану органіку вивозимо на розташоване поруч старе сміттєзвалище, а спресовану вторинну сировину відправляємо на переробку, –– розповідає фахівець.

Вантажівки відвантажують сміття у спеціально обладнане і захищене заглиблення, звідки воно транспортером подається на барабан, який відсортовує органіку.

Далі органічний непотріб із барабана подається у спеціальний бак і вивозиться, а тверді відходи подаються до сортувальної кабіни. Рекомендовано у барабані додатково встановлювати магніт, який відсортовуватиме ще й метал.

Сьогодні сортувальна лінія рятує Золочів від сміттєвої кризи. За словами Бундзя розташоване на території села Єлиховичі старе сміттєзвалище площею 4,5 га вже заповнене на 95%. А новий полігон вже чотири роки не можуть добудувати через брак коштів: сьогодні потрібно відшукати 15 мільйонів гривень на завершення робіт.

У Золочеві будується полігон за сучасними європейськими стандартами та технологіями, якого в Україні ще немає, наголошує Богдан Бундз.

Адміністративно-побутовий будиночок з вбиральнею і душовою для робітників сортувальної лінії опалюють деревними відходами та економлять значні кошти.

Наразі сміттєсортувальна лінія у Золочеві повністю утримується за рахунок продажу відсортованих відходів.

У Золочеві працює п’ять пунктів прийому вторсировини, діють пункти збору шкідливих відходів, до того ж частина населення має підсобні господарства і тому органічні відходи не викидає, а переробляє у добрива.

Легальним сортувальникам сміття перешкоджає тіньовій бізнес, підкреслює підприємець. За його словами, коли минулого року сталася трагедія в Грибовичах і завод приймав машини зі Львова та намагався сортувати сміття, то з однієї машини вилучили лише 25 ПЕТ-пляшок.

Цього року навколо території, де розташована сміттєсортувальна лінія у Золочеві, висадили молоді деревця, які не дозволять вітру розносити сміття округою.

Віктор Карпенко