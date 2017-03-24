Дитятьєв: «Полтавська «Ворскла» досі винна мені зарплату за 10 місяців»

24.03.2017 Поділитися

Захисник «Карпат» Олексій Дитятьєв розповів про те, як йдуть справи з заборгованістю перед ним по зарплаті у його колишнього клубу – «Ворскли».

Однак з Олексієм Дитятьєвим «Ворскла» поки питання боргу так і не врегулювала, а сам футболіст має намір шукати правду до кінця, якщо вирішити питання з полтавцями полюбовно так і не вдасться.

– «Ворскла» заборгувала мені зарплату за десять місяців. Ведуться переговори з клубом, і я сподіваюся, що ми мирно все вирішимо, уникнувши судових розглядів. «Ворскла» - це порядний клуб, і я впевнений, що зі мною розрахуються. Якщо не домовимося і один одного не почуємо, я в будь-якому випадку буду добиватися справедливості – наголосив футболіст в інтерв’ю каналу «Футбол 1».

Нагадаємо, Дитятьєв покинув «Ворсклу» минулої зими через наявні перед ним боргів по заробітній платі. Пішовши з полтавського клубу, через час на правах вільного агента підписав контракт із «Карпатами».

Всього 28-річний Дитятьєв в нинішньому розіграші УПЛ провів 20 матчів, з яких 16 – за «Ворсклу» і 4 – за «Карпати». У стані полтавців відзначився поки єдиним голом у поточному чемпіонаті.

Кілька днів тому стало відомо, що полтавці розрахувалися з боргами перед своїми колишніми гравцями Санжаром Турсуновим, Олегом Голодюком та Юрієм Коломойцевим.

Віктор Карпенко