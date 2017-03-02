Мітингувальники в Білорусі домоглися відміни будівництва ТЦ на місці сталінських розстрілів

02.03.2017 Поділитися

Будівельники, які залишилися на майданчику будівництва офісного центру біля Куропатів, поки не коментують інформацію про те, що з понеділка нібито почнеться демонтаж огорожі навколо будівництва.

Тим часом про це говорять захисники Куропат, посилаючись на приватні розмови з будівельниками.

За відомостями активістів, керівництво організації-забудовника також збирається відкликати свої заяви до міліції про псування майна протестувальниками.

Нагадаємо, що протести під Куропатами розпочалися 20 лютого, коли там почали будувати торговий центр на місці сталінських розстрілів. За різними даними, там загинуло від 30 до 250 тис. людей. Влада узаконила будівництво, проте відсьогодні роботи почали згортати. Тисячі людей доєдналися до цих мітингів. Місце будівництва вирівняють та озеленять.

Тим часом у Росії рівень схвалення населенням Сталіна досяг вже 46%. Про це стало відомо після оприлюднення соцопитувань, проведених «Левада-центром» у січні цього року.

Віктор Карпенко