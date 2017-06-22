​«Мы на спектакль приглашаем»: дивіться обшук НКВД у нас online

22.06.2017 Поділитися

ГУ НКВД у Полтавській області сьогодні ввечері/завтра вранці отримає фейковий дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях видання «Останній Бастіон» і особистому помешканні головного редактора Геннадія Сікалова. Таку інформацію нам повідомило інформоване джерело з кола Олега Максимовича, заступника начальника слідчого управління ГУ НКВД в Полтавській області, «смотрящего» за економічною діяльністю.

За словами інформатора, клопотання про обшук сьогодні ввечері (у крайньому випадку завтра вранці) підпише суддя Октябрського суду м. Полтави Олена Шевська – приятелька Максимовича, яку він часто підвозить додому. Обшук здійснюватиме старша слідча СУ НКВД Тетяна Кіяшко, яка вже вручала головреду Сікалову підозру на основі копії з копії підробленого договору.

Видання не розраховує на законність у діях НКВД, тому сьогодні встановило понад 20 камер спостереження в усіх своїх приміщеннях. Із них ми будемо вести онлайн-трансляцію чергового витку репресій правохоронців за наші викривальні статті про причетність керівництва НКВД і прокуратури в розкраденні загальнодержавних надр.

Нагадаємо, менше тижня тому до квартири головреда «Бастіону» проникли правоохоронці. Видання пов’язувало це з проведенням негласних слідчих дій відносно Сікалова представниками репресивного НКВД у Полтавській області.

Раніше правоохоронці вже влізали в офіс «Бастіону» і приватне помешкання Сікалова. Після цього в офісі був виявлений пристрій, що нагадує прослуховувач, з дому зникла особиста документація, зовнішній накопичувач інформації, на якому зберігався зверстаний номер газети.

Зазначимо, червневий номер правоохоронцям вкрасти не вдалося. Вже відзавтра він з'явиться у вільному доступі в інтернеті, у Полтаві, інших містах.

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