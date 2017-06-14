Обурені будівництвом ГЗК мешканці Єрестова перекрили трасу Полтава-Кременчук

14.06.2017 Поділитися

Десятки селян вийшли на протест через те, що «Ferrexpo» збирається забудовувати черговий гірничо-збагачувальний комбінат. На годину вони перекрили трасу Полтава-Кременчук та звернулися до керівництва країни з вимогами зупинити будівництво та переселити мешканців Єристово. Протест допоміг організувати та активно підтримав «Останній Бастіон».

Близько 30 людей провели акцію протесту та обмежили рух транспорту на автодорозі Полтава-Кременчук, поблизу с. Солонці Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні. Приємно, що до акції селян та ОБ приєднався нардеп Сергій Каплін.

Вони висловили свої вимоги та проблеми, які виникли через будівництво ГЗК. Мешканці зазначають, що у селі має місце екологічна катастрофа, яка виражається у тому, що у колодязях пропала вода, будинки валяться, а городи провалюються.

Зазначимо, що в у квітні у Кременчуцькому районі місцеві мешканці перекривали дорогу з вимогою залишити за громадою заповідник «Білецьківські плавні». Тоді у натовп мітингувальників врізався «Mitsubishi Lancer», внаслідок чого, як мінімум, троє громадян отримали травми.

Віктор Карпенко