Один кандидат. У ПолтНТУ пройдуть вибори Онищенка

14.06.2017 Поділитися

У вересні цього року у Полтавському національному технічному університеті імені Кондратюка пройдуть вибори нового ректора. Майже 100% ним стане чинний очільник Володимир Онищенко.

На зборах студенти одноголосно висунули одного кандидата - Онищенка, який відомий своїми лайливими висловами з приводу патріотичних гасел, активних студентів та викладачів архітектурного факультету.

Зазначимо, згідно закону «Про вищу освіту», взяти участь в конкурсі могли усі бажаючі. Очевидно в ПолтНТУ вирішили не користуватися цією опцією.

Раніше ОБ писав про те, що Володимир Онищенко прикарманив 112,5 тис. грн на договорі про юридичні послуги. Ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко за 112 500 грн найняв у компанії «КРЕДО» послуги з юридичного консультування і представництва (абонентське юридичне обслуговування, що включає в себе комплексний юридичний супровід господарської діяльності установи).

Це при тому, що дані функції в університеті виконували і продовжують виконувати штатні працівники з юридичного і бухгалтерського відділів, за що отримують заробітну плату з бюджету.

Віктор Карпенко