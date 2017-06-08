«Рідне місто» та «Совість України» - найбезвідповідальніші партії полтавської міськради

08.06.2017 Поділитися

Громадський рух «Чесно» оприлюднив дані, за якими встановили партійну бездіяльність серед фракцій у полтавській міській раді. Раніше «ОБ» повідомляв про 13 депутатів-прогульників, які у цьому рейтингу відповідальності тягнуть свої партії вниз.

Згідно з відповіддю Полтавської міськради на запит «Чесно», дані з 1 січня до 31 грудня 2016 враховувалась загальна кількість засідань сесій та комісій, прогульниками вважаються депутати, які пропустили 25% та більше засідань – пише «Чесно».

Таким чином, найбезвідповідальнішими партіями стали «Рідне місто» та «Совість України», у яких цей показник становить по 43%. Далі йдуть «БПП «Солідарність»» та «Самопоміч», у яких 25% безвідповідальності, за підрахунками вищезазначеного руху. «Батьківщина» – 20%, «СДП» – та «Свобода» – 17% безвідповідальності.

Віктор Карпенко