Росія розгорнула війська на кордоні Фінляндії та Естонії

10.03.2017 Поділитися

Росія розгорнула війська в регіонах, що межують з Фінляндією і Естонією. Про це повідомляє Defence Blog. За інформацією видання, в Ленінградській області фіксуються пересування російських військових колон.

Крім того, поблизу Виборга, розташованому на кордоні між Росією і Фінляндією, були помічені самохідні зенітний ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1.

Видання нагадує, що раніше в Москві пригрозили «симетричним і ефективним відповіддю на будь-які скупчення НАТО вздовж східних кордонів Північноатлантичного союзу».

Коментатори вказують, що концентрація військ на східному напрямку стало найбільшим розгортання американських військ в Європі з часів Холодної війни.

Російські джерела стверджують, що зараз близько 3000 бойових машин і 3500 військовослужбовців знаходяться в Східній Європі на кордоні з російським кордоном. Таким чином НАТО намагається протистояти російській агресії проти сусідніх країн.

Тим часом західні джерела повідомляють про набагато меншій кількості військової техніки США і НАТО, висунутих до кордонів Росії. Розміщення кількох батальйонів країн альянсу в Прибалтиці ніяк не можуть створити військову загрозу Москві і носять виключно попереджувальний характер.

У той же час російські формують на західному напрямку цілі дивізії і судячи за даними видання Defence Blog, приступили до розгортання бойових підрозділів.

Віктор Карпенко