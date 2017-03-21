Сесію облради з приводу блокади Донбасу закрили через масовий прогул депутатів

21.03.2017 Поділитися

Через 10 хвилин після того, як мала б початись сесія Полтавської обласної ради, в залі не вистачило кількості обранців для того, щоб почати засідання.

З 84 депутатів на сесію з’явилося 29. Для того, щоб почати засідання, за регламентом у залі має бути 43 депутати. Основна причина прогулів – політична – вважають в облраді.

– Основна причина, чому депутати не прийшли – політична. «Відродження», «Радикали» і аграрії взагалі не прийшли. Зрозуміло, що є політичний момент, через що вони на цю сесію не прийшли – відзначив заступник голови облради Анатолій Ханко.

Нагадаємо, наприкінці січня громадські активісти та ветерани війни на Сході почали блокувати залізничні шляхи, якими везуть вугілля з окупованих території для підконтрольних Україні ТЕС. 13 березня спецпризначенці розігнали один із блок-постів, що блокував торгівлю. Після декількох мітингів під ОДА активісти закликали обласну владу звернутись до керівництва держави. Вимоги – звільнення затриманих, припинення економічних відносин з «ДНР» та «ЛНР», визнання Росії агресором, ухвалити закон «Про тимчасово окуповані території» та звільнити Міністра МВС Авакова.

Віктор Карпенко